¡No!

No sé, pero en ocasiones me da pereza ver a Carolina Castillo en “Casi las 5”. ¿Saben por qué? Les cuento. Trata de sacar gracia y ser divertida, pero no le sale. Incluso, creo que le falta más práctica a la hora de leer en el teleprónter, se da unas equivocadas muy bárbaras. Ya esto no le debería de pasar, pero creo que se desconcentra por andar con el relajo.

¡Cierto!

Alexa Chacón tiene la razón al decir que no estuvo bien que la pareja que hizo el “gender reveal” en el Teatro Nacional lo dejara sucio. Esas manchas azules dan un mal aspecto al lugar. Pero, mi pregunta es: ¿uno puede ir así porque a uno le da la gana y hacer ese tipo de cosas en estos edificios. Alguien debería estar pendiente de este tipo de situaciones.

No sé

No es que Anyuri sea “Santo de mi devoción”, pero tampoco creo que esos videos que recorrieron las redes sociales, el pasado miércoles, el día de su cumpleaños, sean de ella. Solo querían dañar la celebración a “La Cuchita”. Pero, en caso que hayan sido de la cantante, creo que no es la primera y tampoco será la última que haga esto. ¡Ganas de molestar!