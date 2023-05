Aplausos por este apoyo

¡Oye, pero qué bien! Un aplauso de pie para Chakatín y para Víctor Ballesteros, están haciendo muy bien el trabajo de cantar en la agrupación de Osvaldo Ayala. La voz de Chakatín es espectacular y Ballesteros en el acordeón no se queda atrás. ¡Qué bueno “mijitos”! Me alegra que le estén dando la mano al “Escorpión de Paritilla” que está convaleciente.

Gracias a Dios fue leve

Espero que Yoani Ben se esté recuperando de su accidente durante las pruebas de “Calle 7”. Viendo las imágenes no fue algo sencillo, recibió un golpe en la nuca, gracias a Dios no pasó a mayores, pues esos golpes son peligrosos. ¡Qué bueno que tenía el casco! Al parecer los guantes le hicieron una mala jugada. “Mijita”, ya sabe para la próxima, debe tener más cuidado.

¿Quién será el novio?

Hay gente que anda desesperada por saber quién será el nuevo novio o “quita frío” de “La Cuchita”. Me he quedado sorprendida con la curiosidad de muchos e incluso me han despertado esa chispa a mí también. A juzgar por la escondidilla, será que el “mijito” es ajeno o solo es un pasatiempo, aunque puede ser que simplemente quiera vivir su romance en “secreto”.