¡Qué locura!

Oye, esa anécdota de Sandra Sandoval me ha hecho reír. ¿Cómo se confunden así? ¡Santo! No quiero imaginar esa sensación, digo, no era veneno, pero no debió ser nada agradable probar la leche materna. ¿Cuánto comería ese amigo de Sandra de aquel duro? Me gustó cómo "La Gallina Fina" echó el cuento. A ella le divierte hablar del tema. ¡Qué chistoso!



Dejen la envidia

A mí sí me alegra que el hijo de Susan Castillo se haya graduado. Se ve que el "mijito" es bien aplicado y perseverante. Además, es deportista y al parecer con un gran futuro. ¡Eso está muy bien! Considero que, aparte del empeño que él le mete a sus estudios y a lo quiere en la vida, también hay una gran influencia de la educación que le dieron en casa. ¡Felicidades!



¡Otra más!

El programa Calle 7 ya debería llamarse "Calle de golpes", muy fuerte los moretones que tiene Paola Viale, parece que le hubiese pasado un camión por encima. ¡Tampoco así! Yo sé que el programa es de competencias físicas, pero debe haber un límite, algunos de los concursantes pueden salir lesionados. Tengan cuidado, no jueguen con la vida de los demás.