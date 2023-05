No haga caso

El hijo del tipiquero Abdiel Nuñez respondió a unos "haters" que le dicen que él no tiene talento. Jesús Abdiel es acordeonista y tiene miles de seguidores en las redes sociales. Yo le aconsejo "mijito" que no preste atención a este tipo de comentarios, siempre va a existir gente con ganas de molestar, si usted está seguro de su talento, siga con sus habilidades en la música, no entre en estos dilemas.



Me conmovió

Confieso que, por primera vez, Natalia González me conmovió luego de su abrazo y palabras a Elías, el joven que está estudiando medicina y no cuenta con la solvencia económica, así que vende gelatinas para ayudarse en los gastos. Natalia le dio un fuerte abrazo y palabras de aliento para que no deje su sueños a medias y que luego de que lo logre estará muy satisfecho de su esfuerzo. ¡Buena esa!



¡Fuerte!

Irving Saladino lanzó una indirecta, pero bien "directa" en relación al uso de los coliseos deportivos para conciertos. El famoso dijo que estos coliseos deportivos son como un "templo", no para hacer ese tipo de actividades. Pero, sí él hacía referencia a que los pueden dañar o dejar "manga por hombro" por la cantidad de gente, creo que en una actividad deportiva puede ocurrir lo mismo.