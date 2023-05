Comprensible

Debe ser muy complicado por lo que está pasando Ingrid de Ycaza. ¡Tranquilos! Me refiero a la mudanza a México. Tantos años viviendo en su apartamento junto a su familia y tener que dejarlo, debe ser duro. Pero, estando con sus seres queridos, será menos complicado el proceso. Me alegra que esté cosechando éxitos, usted se los merece. ¡Qué le vaya muy bien por allá!

¡Cuidado!

La señora Birna Julissa Quintero es muy guapa, eso no lo discuto. No obstante, no sé por qué se tiene que vestir de esa manera. Vi la foto de la actividad, que se desarrolló en el Órgano Judicial, donde ella estuvo. La vestimenta vulgar no era, pero sí muy llamativa. Varios de los presentes ni parpadeaban. No sé, debió usar un blazer, algo menos ajustado, digo, por el tipo de evento.

Más bien

¡Vaya, vaya! “La Chuchita” posando con Chris Lebron allá en Costa Rica. Bueno, algunos dirán que no es la gran cosa, pero sí a ella la hace feliz, es lo que importa. No cualquiera tiene una foto con el artista, así que dejen su envidia. Además, el cantante también compartió esta imagen. ¡Más bien! Oye, ella debe estar contenta y no es para menos. Me alegra por Anyuri.