¡Qué bueno!

Me alegra que la niña de Kathy Phillips ya esté mejorando, luego de pasar algunos días hospitalizada, algo que fue muy difícil tanto para la pequeña como para la mamá. ¡No es para menos! No obstante, Phillips dice que su pequeña es muy valiente. ¡Qué bueno! La cantante contó que su hija le daba valor a ella para soportar estos días de angustias. ¡Muy fuerte!



¿Sí o no?

¡Ay Santo! La verdad que cuando vi el video de “La Tepesita” hablando de los puentes modulares que se harán en diferentes puntos del país, también se me vino a la mente la “propaganda política", pero ella dice que no es así. Es un poco extraño, pero no lo sabremos, al menos por el momento. Amanecerá y veremos por qué partido se inclina.



Mira tú...

El Boza y su novia Reichell nuevamente tienen la batería del amor al 100%, bueno, eso es lo que dan a entender esas historias en las redes sociales. Es un derroche de romance. Lo cierto es que ellos no son de otro planeta, pues son como cualquier pareja tienen sus altas y sus bajas. De repente ya solucionaron todo y están viviendo en una nube de amor.