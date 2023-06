No confundamos las cosas

Creo que no es tanto las molestias de escuchar a alguien predicando o cantando, el asunto es que en el Metro de Panamá este tipo de acciones están prohibidas, por eso muchos no estuvieron de acuerdo con lo que dijo Ashlany. Las reglas se deberían cumplir. En los buses es diferente, hasta vendedores he visto y no pasa nada, pero en el Metro es más seria la cosa.

Más bien

Oye, Dímelo Flow sigue subiendo como espuma. ¡Aplausos de pie para el novio de Jacky Guzmán! Me alegra que el panameño vaya a lanzar un nuevo tema junto a Daddy Yankee. De verdad que él es muy bueno en lo que hace, esto no lo pongo en tela de duda. El “mijito” siempre triunfa con sus trabajos, así que no creo que este sea la excepción. ¡Dele con todo!



Sabias palabras

La presentadora de televisión Karina Linnett dijo algo muy cierto, la envidia es mala. ¡Sabias palabras! Este tipo de gente no vive y no quiere que los demás lo hagan. Si una persona quiere brillar no tiene por qué apagar la luz de los demás para lograrlo, lo que tienen que hacer es trabajar duro por sus metas y proyectos, y así podrán ver los frutos de sus esfuerzos.