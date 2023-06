No sé

Me agradó ver a Susan Castillo muy al pendiente de su esposo tras la cirugía que le realizaron a Boris Reyes. Sin embargo, creo que no era necesaria la publicación de tantas imágenes, de cada cosa que pasaba en el hospital. “Mijita”, creo que es algo privado. No era necesaria tanta exposición. Pero, si usted lo quería publicar, tendrá sus razones. ¡Pronta mejoría a su esposa!

¡Ay no!

No puedo con la “Willa”, comió esos gusanos. ¡No, qué va! A mí me da una cosa, me la pasaría vomitando por una semana. Me dio una angustia ver cómo saboreaba esos gusanos de la Amazonia. Demphra, usted es valiente, la respeto por esa gran hazaña. Espero que los gusanos le hayan funcionado para el malestar que tenía, de lo contrario fue en vano el sacrificio.

No sean así

La gente criticó a Isaías Cedeño por expresar que estaba muy feliz por la llegada del Mes del Orgullo Gay. ¿Por qué son así? Debemos respetar a los demás, si el periodista está contento porque este mes representa mucho para él, por qué tenemos que atacar. A mí me alegró ver ese video donde dijo que este mes les recuerda que deben sentirse libres para expresarse.