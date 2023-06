Muy bien

Qué bueno que, Delany Precilla esté una vez más en "Miami Swim Week", la "mijita" no lo hace nada mal. Se lució con esos trajes de baño durante su paso por la pasarela de este evento. Muy bonita y profesional. Además, de que tiene un cuerpo espectacular. Nada que envidiarle a otras, se mantiene muy bien. Bueno, es que ella es muy simpática. La felicito por sus logros.

Se pasan

Oye, hay que andar vivo, porque la gente en todo se fija o nos fijamos. Doralis Mela usó un vestido negro para un evento del programa donde ella es presentadora, el cual no estaba feo, pero a ella se le veía raro en la parte de los senos. No sé, me da la impresión de que no lo acomodaron bien o estaba como medio apretado. En fin, tenga más cuidado para la próxima.

Elegante