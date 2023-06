¡No sean así!

Los años no perdonan y nos van a llegar a todos. No sé por qué atacaron a Bettina porque se siente de 20 años, aunque acaba de cumplir 40. Los “haters” de una vez empezaron a decir que parece de más edad. La “mijita” está muy guapa, se ve muy bien. A algunas de las que criticaron les falta una manita de gato. Deben verse al espejo antes de hablar de los demás.

Felicidades

Lucho Pérez y su agrupación musical están más pegados que “chicle en la suela del zapato”. Sí, el “mijito” ya va a presentar su segundo tema. ¡Un aplauso de pie! Poco a poco va posicionándose dentro del mundo de la música típica. Yo le veo futuro en este ámbito, aunque no faltan aquellos que le metan zancadillas, sin embargo, él va hacia adelante.

No sé

Jhonathan Chávez usted es un gran artista, pero no creo que haya necesidad de que en sus espectáculos participen bailarinas con poca ropa, ya eso es querer llamar la atención. Usted no necesita de eso, ya que, como dije usted ya está en la cima, usted está triunfando. Yo sé que a algunos les encantó ver a las muchachas, pero insisto en que no era necesario.