Mentira no es

De verdad que Judy Meana es muy guapa, a pesar de sus añitos. Se ve como de 25 y todo lo que usa le queda a la perfección. ¡Muy linda! Sabe qué lucir y cuándo, no como otras que creen que enseñando de más se verán simpáticas y hacen el ridículo. Se ve que se cuida mucho y eso está bien. Siga así “mijita”, no haga caso a los “haters”.

¡Santo!

La mastopexia que se hizo la presentadora de televisión Ingrid de Ycaza trajo toda clase de comentarios en las redes sociales. Yo sí llegué a pensar que no solo fue el levantamiento de mamas, sino que hubo otro retoque, pero ella dice que no y si ella lo dice, hay que creerle. Aunque sí se practicó alguna otra cirugía en los senos no es problema de nadie.

No, qué va

No sé qué hace la One Two como jurado de un programa de canto como lo es “Yo me llamo”, parece como un relleno. Digo, su personaje tiene talento, pero para otro tipo de programas, pienso yo. El jurado de “Yo me llamo” deben ser personas que conozcan de música y de canto. Ella solo es como un punto para un “show”. ¿Por qué la escogieron a ella?