No sean así

No sé por qué la gente le gusta atacar a Emilio Regueira y a su pareja Aislinn Hartmann, solo porque es más joven que él. Para el amor no hay edad, eso dicen por ahí. Sí, la “mijita” es muy joven, pero no por eso tienen que andar diciendo que ella no lo ama de verdad. Además, se ve que el cantante la pasa muy bien con su novia y eso es lo que importa.

¡Qué bien!

Oye, qué bueno que Jacky Guzmán sabe que su Dímelo Flow tiene una reina que está primero que ella: su hija. Ella está clara en que el amor de un hijo está por encima del de una pareja. Me encanta que se fueron a disfrutar juntos los cuatro a Miami. Se ve que la pasaron bien y que son una gran familia, eso es lo importante. ¡Sigan así, van por buen camino!

¡Ay no!

De verdad que Susan Castillo ya se pasó. La “mijita” debe dejar descansar a su esposo que salió de una cirugía delicada. ¡Qué bueno que él ya esté mejor! Pero, no lo siga exponiendo en las redes sociales, eso debe ser algo privado. No sé qué le ocurre a la periodista, será que a Boris Reyes le gusta también andar saliendo en la Red, porque sí es así no diré nada más.