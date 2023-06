No sean así

Oye, por qué son así. Le han dicho de todo un poco a Daluna por sus fotos en el mar, en Bocas del Toro. Algunos la felicitaron por la sesión fotográfica al estilo de “La Sirenita”. No obstante, también hubo quienes le dijeron que parecía un espanta tiburones. ¡Se pasan! A mí sí me encantaron esas imágenes. Además, tanto Daluna como la protagonista de la cinta son guapas.

¡Muy bien!

¡Qué orgullo! Erika Ender dejó, una vez más, el nombre de Panamá en alto. Ella es una gran artista y lo demuestra con todos sus logros. La panameña fue embajadora global de las Olimpiadas Especiales, un evento que arrancó en Berlín el fin de semana. ¡Un aplauso! La cantante y compositora es una de las más conocidas y elogiadas tanto por locales como por extranjeros.

Una vez más

Otra vez, voy a mencionar en esta columna a Joselyn Ramírez. Hace unos días dije que su asesor de imagen no elegía los vestuarios acorde a su figura para “Versus”, pero no me estoy burlando de su cuerpo, solo que tienen que elegir mejor. No estoy de acuerdo con los “haters” que hablar de su peso, no debemos juzgar a los demás no sabemos lo que están viviendo.