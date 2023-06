¡Santo!

No es que esté de parte de Gaby Garrido, pero no le vi nada de malo al baile que hizo en redes sociales como para que unos la acusen de que ella anda buscando marido. ¡No sean así! Tal vez ella solo se divierte bailando como cualquier otra persona. Creo que se pasan con esos comentarios. “Mijita” usted no les haga caso y siga divirtiéndose con sus bailes.



¡Ay no!

Imagino que Doralis Mela quería mostrar a su querido novio a todos sus seguidores, pero no me agradan esas muestras de cariño en las redes, esos besos para que todos lo vean. Soy de las que piensa que, entre más presumen es porque las cosas pueden andar fallando por algún lado. Vivir esos momentos en privado es lo mejor, así nadie se anda metiendo en sus vidas.

Muy bien

Me ha gustado el mensaje de Lissette Jurado, pues de verdad que todos debemos cuidar nuestra salud. Qué bueno que ella use sus redes también para dar este tipo de mensajes, aunque a algunos les suene como una tontería, pero no está demás recordar que debemos cuidarnos para mantenernos saludables. La salud es lo más importante en esta vida.