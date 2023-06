Paciencia...

La verdad es que cada vez que veo pasar el programa Jelou! debo llenarme de paciencia. Cambiando de canal vi cuando Eddy Vásquez le planchaba el cabello a Natalia González. Sé que para algunos fueron unos minutos divertidos, pero, para mí es una payasada. Creo que el programa tiene por dónde explotarlo y ser entretenido y educativo. Piensen un poquito más.

Muy bonita...

Me he quedado con la boca abierta al ver cómo está la figura de Ashlany, tiene un cuerpo escultural la “mijita”. Se ve que se esfuerza en mantener esa figura. No importa si fue a través del bisturí o por fajas, o por ambas, lo importante es que se ve divina. Digo, ella ya era guapa, pero ahora está mejor. Me alegra que haya gente que se preocupe por su figura.

La edad es solo un número

Bueno, no es la primera y tampoco será la última. Delyanne Arjona es mayor que su esposo. Esto no es de asombrarse, pues la diferencia de edad no llega ni a los 10 años, he visto caso de parejas que se llevan hasta dos décadas de diferencia y no pasa nada. Lo que sí me asombra es que no duraron ni el año juntos para tener a su bebé, pero lo importante es que son felices.