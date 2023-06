No sean así...

No me asombra que Samy Sandoval no sepa cambiar una llanta de su auto. Para algunos es fácil hacerlo, sin embargo, a otros se les dificulta. No tenemos por qué sorprendernos, no es nada del otro mundo. La gente no dudó en tirarle “hate”, pero él se lo tomó por el “lado amable”, me alegra eso. Y si tanto les molesta, vayan a enseñarle al acordeonista y no anden de metidos.

Se pasan

¿Cómo así que le dicen a Demphra “doña”? La “mijita” solo tiene 41 años, por qué llamarla de esa manera. Digo, tampoco es pecado envejecer, pero ella aún está joven y muy guapa. No sé por qué molestan con ese tipo de cosas, para algunos es algo delicado. No deben andar de metidos en este tipo de temas. Y no la culpo por decir que escuchar eso fue algo fuerte.

Dejen la envidia

¡Oye, la gente si molesta! Liz Baila se casó nuevamente, pero esta vez en Italia. ¡La que puede, puede y la que no, solo mira! Me suena a envidia de todos esos que le están tirando “hate” a la “mijita”. Sí, es un poco raro otra boda, pero si ellos pueden, que lo disfruten. Creo que con esta segunda boda no le hacen daño a nadie. Espero que estén juntos para siempre.