¿Práctica?

Domil Leira, no sé si serán los nervios, porque experiencia en la televisión ya tiene, pero se da unas equivocadas cuando lee el teleprónter en “Show TVN”. Parece que el texto va pasando muy rápido. Se da unas enredadas, que hasta me da angustia con él. En estos días, Karina lo ayudó a disimular en uno de esos “patinazos”. ¡Qué bueno es tener compañeros como ella!



Más o menos

La presentación de Andreina Bravo en Panamá no fue lo mejor, a mi parecer. Sin embargo, no la puedo calificar con un puntaje tan bajo, porque al menos trata de cantar y subirse a una tarima. ¡Eso es de admirar! Tal vez con un poco más de asesoramiento y práctica, pueda ir mejorando poco a poco. ¡Ojo, no la estoy desanimando, todo lo contrario, querer es poder!



Empoderada...

Un aplauso para Joselyne Ramírez, participante de “Versus”, quien estuvo hablando del “bullying” que ha sufrido desde pequeña e incluso ahora en la competencia de música lo sigue viviendo. Hace unos días se burlaron de ella y le dijeron que parecía un aguacate. Creo que los asesores deben buscarle un vestuario acorde a su figura. Pero, también deben dejar el “hate”.