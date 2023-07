Aplausos

¡Orgullo panameño! Me alegra mucho ver en esa valla publicitaria a Boza. No cualquiera se luce en el Time Square, en Nueva York. “Mijito”, tiene que seguir por ese camino, no pierda su Norte. Va a llegar más lejos de donde está en estos momentos. A la gente le encanta su música. No se dañe como ha ocurrido con otros artistas, que empiezan bien y en el camino se pierden.

¡Fuerte!

Marigaby gracias a Dios ya está mejorando, eso que le pasó no es relajo. A cualquiera le hubiese podido ocurrir, sin embargo, en esos casos se deben revisar bien los elementos con los que se va a trabajar para evitar este tipo de accidentes, el cual le pudo haber costado la vida a la “mijita”. La pobre hasta la vi con cuello ortopédico. ¡Terrible, ojalá no vuelva ocurrir!

¡Qué necedad!

La gente anda pendiente si Gaby Garrido tiene o no un nuevo amor. Si es así, a quién le importa. No es problema de nadie. Conociendo a la “mijita”, de seguro tiene un nuevo “tinieblo”, pero no lo va a decir. Además, no sería algo de sorprenderse, no sé cuál es la preocupación de un par de personas por ahí. Total, ella no come con la plata de nadie. Dejen vivir a la mujer.