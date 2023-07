No era el momento…

Le cayeron en plancha a Joseline Pinto por la temática de sus fotos de cumpleaños y tuvo que eliminar la publicación. No le veo lo malo, pero quizás no era el momento, aunque una cosa no tiene que ver nada con la otra. Ella puede celebrar su cumpleaños como le parezca y eso no debe restar legitimidad a su denuncia de maltrato. ¡Más empatía señores!

¡Enhorabuena!

“El Boza” continúa acaparando los titulares de la prensa internacional, lo que significa que el “mijito” va por buen camino. Su más reciente álbum, llamado “Sin sol”, está entre los mejores de la música latina en lo que va del 2023, según Billboard. ¡Qué bueno! Además, estuvo recientemente en los Premios Juventud y está haciendo su “tour” en Estados Unidos.

Otra más…

Piky Zubieta se suma a las caras del patio que aspiran a ocupar un puesto de elección popular; es la compañera de fórmula del precandidato a diputado Manuel Moreno, quien la describió como una “mujer profesional, madre y realmente independiente”. Le deseo éxitos a la “mijita”, el escenario político no es cosa fácil, pero sé que está dispuesta a trabajar por el país.