¡Pereza!

¿Quiere figurar? Las opiniones de Liz Baila dejan mucho que desear, no entiendo el drama que ha hecho en torno a “Barbie” si desde que empezó la promoción advirtieron que no es una película para niños. Ella habla de adoctrinamiento, destrucción de la familia y que se ridiculiza la imagen masculina, me parece que la “mijita” se ha obsesionado un poco con estos temas.

¡Es su derecho!

Miah Catalina está bajo el escrutinio público tras el nacimiento de su hijo y la primera medida que tomó es no dar entrevista para hablar al respeto, me parece bien, ya que se ha creado todo un morbo en torno a cómo fue concebido el bebé, ya que ella es una mujer transgénero e incluso se habla de la posible comisión de un delito. ¡Ay padre!

Bueno, bueno…

Faster fue claro y sin tantos rodeos reveló por qué a la fecha no hay una colaboración entre “El Boza” y “Sech”. Según entiendo por parte del intérprete de “Ella”, siempre ha estado la disposición de hacer una colaboración, no obstante, por parte del “Peluche” no tanto. ¿Qué pasó? Tengo muchas dudas sobre la falta de respuesta por parte de “Sech”.