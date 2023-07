¡Atrapado!

Me encantó que el “Mechi Blanco” ubicara en tiempo y espacio al ministro del Mida, no son los que tiene $400 para gastarse en un concierto los que se quejan del alza de los precios de los alimentos, el funcionario está bien desconectado de la realidad. Además, el tipiquero dejó en evidencia que la preocupación del funcionario por los productores no es genuina.

Se veía venir…

Ingrid De Icaza no está soportando las críticas por su elección de “outfit” para “Yo me llamo”, en comparación con las galas pasadas esta última estuvo más cubierta, note que desde su retoque estético en los senos su selección de prendas resalta mucho esta zona, está en su derecho de mostrar lo que quiera, ella pagó por eso y ni modo, la que puede, puede…

¡Otra vez!

Hay rumores de que “La Peque” y Dímelo Flow terminaron su relación, yo siento que puede ser falsa alarma, cuántas veces ha pasado lo mismo y resulta que los “mijitos” están “reídos y peídos” juntos o simplemente se dejan y vuelven. La verdad ya dan pereza, mejor miremos hacía otra parte y dejémoslos en su mundo, ellos sabrán lo qué hacen con su relación.