Alguien lo tenía que decir…

Al igual que Natalia González estoy preocupada por la cantidad de delitos sexuales de los que han sido víctimas varios menores en los últimos días, me uno a su llamado y me parece muy oportuno su señalamiento, queremos acciones y no palabrerías. Ya es hora de que en este país se implemente el registro público de violadores y pedófilos, y que haya certeza de castigo.

Mis respetos

¡Sin miedo al éxito! Makano no está creyendo en altitud ni en temperatura, pese a ello, terminó su “show”, y esto le pasó factura, pero le cumplió a su público en Perú. Es de admirar el compromiso del “mijito” con las personas que lo fueron a ver, eso estaba lleno, pero también hay que cuidarse, tómese las cosas con calma, queremos Makano para rato.

¡Éxitos!

Por un momento pensé que Angélica de la Cruz no volvería a las tarimas por los problemas de salud que sufrió, ya ha pasado un año de eso y la “mijita” salió adelante, ha demostrado que es muy perseverante y que a pesar de que estuvo a punto de perderlo todo se levantó y siguió adelante. Enhorabuena, le deseo muchos éxitos y que siga la buena música.