Tranquila...

Creo que son los nervios los que hacen que Carolina Castillo siempre se enrede cuando está presentando “Casi las 5”, porque no quiero pensar que es que vaya al “set” sin mirar el guion o lo que es peor que no tengan un guion. Lo más seguro es que los nervios la traicionen. “Mijita”, tiene que mantener la calma, no se preocupe usted puede hacerlo, solo más confianza.

Felicidades

Un aplauso de pie a Demphra y Eddy Lover, pues su remix de “Perdóname” junto a Farruko está volando. Sí señores, todo un éxito durante los primeros días de su lanzamiento. Es que era un tema muy esperado por los seguidores de los artistas panameños. Además, ha recibido decenas de comentarios de felicitaciones. ¡Qué bien por ellos, sigan así!

No sean vidajenas...

La gente metiendo cizaña porque Liza Hernández no está en los videos de Jacky Guzmán cuando le cuenta a sus amistades que está embarazada. Ya dejen el estrés, si las “mijitas” se pelearon, es asunto de ellas. Cargan una “fiebre” con este tema, mínimo no pueden comer si estas dos mujeres no se hablan. Ellas sabrán su cuento, creo que no es problema de nadie.