¡Santo!

Guadalupe Castillero fue muy valiente al estar en medio del grupo de manifestantes. Al menos no le hicieron más nada, pues solo fueron los insultos. Sé que ella solo cumplía su trabajo, pero ellos recordaron algunos detalles de la vida personal y profesional de la periodista. ¡Fuerte! Espero que el canal donde labora la periodista no la envíe más a estas coberturas.

Humildad, ¿por dónde?

De seguro los fanes de Alejandro Torres no les caerá bien lo que voy a decir, pero a mí sí me parece que al cantante a veces se le “suben los humos”. Un ejemplo reciente, es cuando ayudó a un compañero con su carro. ¡Santo Dios! Grabó todo, de verdad, que casi hace un cortometraje. ¿Cuánta humildad? Mejor ni sigo, porque me da un coraje. ¡Ridículo!

Cosas que pasan

La situación en el país está mal por todos lados, eso es algo que no se puede tapar con un dedo. No sé sí es por esta razón que Susan Elizabeth Castillo cerró su negocio de raspados o porque viene con otro proyecto. Pero, si le iba mal, no es la primera ni será la última a la que le pase algo como esto. Como ella dice, vendrán cosas mejores. Para atrás ni para agarrar impulso.