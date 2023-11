No sean así

No sé por qué le tiran “hate” a “El Peluche” por llevar comida a la gente que está haciendo vigilia fuera de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. ¡No sean así! Algo es algo. Yo no lo veo mal, pero hay personas que lo quieren ver en las calles. No señores, con lo que él está haciendo ya está apoyando a su pueblo. Dejen de criticar todo, siempre buscan lo negativo.

¡Qué lío!

Fernando Broce está en medio de una polémica por aquel “auxilio económico” por parte del Ifarhu. El Instagramer está en boca de todos. ¡Santo! Él dice que su tío no tuvo nada que ver con esa “ayudita”, pero imagínense, quién le va a creer, no fueron $100, fueron arriba de los $130 mil. ¡Un dineral! Y la cereza del pastel: Es sobrino de un diputado. ¡Ojalá salga bien librado!

¡Qué mal!

Me dio cosa saber que la exmodelo panameña Gwendolyn Stephenson no pudo asistir a a la premiación de los Latin Grammy 2023, que se realizaron en España. Al parecer las horas de diferencias le hicieron una mala jugada. ¡Ni modo! Es triste, pero ya no se puede hacer nada. Aunque yo hubiese puesto como tres alarmas. Ya sabe para la próxima.