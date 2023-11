¡No sean así!

¡Santo! He leído varios mensajes que le han dejado a Margarita Henríquez tras realizar su "baby shower". Oye, la gente no olvida, le han recordado a la "mijita", el penoso accidente donde murió una persona. Sí, fue un hecho grave, pero no sean tan crueles. Ella está pasando por una etapa bonita en su vida, creo que esos comentarios no vienen al caso. ¡No sean así!

Muy bien

Aunque algunos digan que solo fueron 100 comidas, lo que importa es el gesto. Sí, me refiero a Musulini quien dio gracias regalando comidas a personas sin hogar. Él pide a Dios que no le quite la humildad, eso está bien. No sé por qué algunos se concentraron en desmeritar lo que hizo el "mijito". No sean así, al contrario deben copiar estas pequeñas acciones. ¡Muy bien!

¡Basta!

Oye, ya suelten a Jhonathan Chávez, pues el músico el fin de semana realizó un gran evento y en varios videos salió cantando solamente. Y la gente le ha dicho de todo. A muchos no les gustó la voz del artista. O sea, él tiene tiempo cantando. ¡Ganas de molestar! Hubo quienes le dijeron que mejor se dedicará 100% a ejecutar el acordeón. No sean envidiosos, eso es malo.