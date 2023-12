Ya suelten a Demi...

Oye, cuando la gente agarra una “fiebre” con algo, no para. ¡Hasta que cansan! La han agarrado contra Demi Becerra, que si anda o no con Daniel. Creo que es problema de ella si tiene un romance con el “mijito”. Es ella la que será “segundo frente”. Además, como dicen por ahí “el que esté libre de pecado que lance la primera piedra”. Ya dejen a Demi Becerra, ella no les hará caso.

¡Fuerte!

DJ Imancito no tuvo otra alternativa que retractarse tras grabar un video desde el cierre en el Oriente Chiricano y se refiriera a los indígenas como “indios”. ¡Fuerte! Obviamente iban a tomar la expresión como despectiva. Bueno, ya había metido la pata, ojalá que las disculpas hayan sido aceptadas. Ya le queda de experiencia, debe pensar antes de hablar.

Felicidades

No es para menos, no sé por qué la critican. Me refiero a Delyanne Arjona, quien mostró su felicidad luego de que el restaurante de su esposo, Fulvio Miranda, “Cantina del tigre”, obtuviera la posición 25 de Latinoamérica y el Highest New Entry en la premiación The Worlds 50 Best Restaurants. Tiene derecho a expresar el orgullo que siente por este logro.