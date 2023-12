Crueles

¡No sean así de crueles! Le han caído a Japanese luego de que pidiera ayuda tras los cuatros derrames que ha sufrido. Hasta le dijeron que vendiera esos lentes caros que usa y la ropa de marca, que no sea tan taquillero. Algunos se preguntan que cómo no tiene dinero ahorrado. ¡Santo! Tienen razón, pero tampoco pueden atacar, pues de la manera que sea la está pasando mal y necesita ayuda.

Fuerte

Se fue el programa radial "Habla Ahora", de José Escobar y Delia Muñoz, muchos dicen que eso le pasó porque el "profe" va en contra del Gobierno y a la Corporación para la que trabaja no le conviene. Amanecerá y veremos qué es lo que pasa con eso. Es fuerte ese tema. El asunto es que ya no estará al aire. "Profe" y Delia, pueden seguir los consejos del público: Abrir su programa en redes.

Bien

Marelissa Him tiene toda la razón cuando hace el llamado de que no se deben comprar mascotas sino adoptarlas. Hay muchísimos animales sin hogar y que merecen una oportunidad para vivir mejor. Aunque para muchas personas eso no sea tan importante, hay quienes sí velan por el bienestar animal y hay que respetarlos. Me gusta que ella esté en contra del maltrato animal. ¡Muy bien!