Perversos

No sé si reír o llorar, pero la verdad es que no me gustaría estar en el pellejo de Patrick Vollert. El “mijito” siguió con su vida y aún algunos no superan que él y Gaby Garrido ya no están casados, no pierden la oportunidad para recordarle que su exesposa ya le tiene “reemplazo”. “Por acá anda la tuya con el otro”, le dijeron en Instagram. ¡Ya supérenlo!

Ni las Kardashian

“Resulta y resalta” que Jacky Guzmán estableció estrictas medidas para aquellos que desean ir a conocer a London, no se permiten fotografías, y está en su derecho, aunque nadie se hubiese enterado de las dichosas reglas si no anduviesen publicando hasta lo mínimo. Esta vez no fue la “Peque”, sino uno de los visitantes. ¡No entendí! ¿Para qué eran las pautas?

¡Susto!

Ya ven lo importante de mantener ciertos detalles de su intimidad en privado. Nikeisha pasó un susto con su hijo, pensó lo peor cuando un hombre los siguió con una actitud sospechosa, gracias a Dios no pasó nada grave. Por esto, es importante no decir dónde están y menos andar exponiendo a los pequeños en redes sociales. ¡Tomen consejo!