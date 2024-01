¡Fue demasiado!

Ver a Dori Eleta besándole las posaderas a Gracie Bon está en el top de cosas de redes sociales que me hubiese gustado no ver, digo, son adultas y ellas sabrán lo que hacen, no obstante, tengo que decir que me dio pena ajena, a otros al parecer les dio fue envidia. Si la idea era generar, lo lograron… Hay una clase de comentarios… Que locura, de verdad que la gente se pasa.

¿Cuánto durará?

La gente empezó a hacer apuestas de cuánto durará Gracie Bon en el reto de BBL de Dori Eleta, la “mijita” ha estado haciendo ejercicio desde hace un rato, no entiendo el escándalo por eso, bueno, sí sé, lo de las posaderas. Yo espero que Bon haya optado por hacer esto por salud y que logre los resultados que desea, ignore lo comentarios por su peso y siga adelante. ¡Usted puede!

Éxito

Espero que la película que protagoniza Mari Gaby Sealy le vaya bien en la taquilla, hablo de "Tumbadores". He leído muy buenos comentarios y aunque no he visto la película el hecho de que varias opiniones coinciden en está buena me hace creer que es así. Muchachos apoyen el talento local y no pierdan la oportunidad de ver producciones hechas en Panamá.