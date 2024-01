¡Otra vez!

Apareció Jimpin luego de la polémica por agresión, proceso que aún sigue su curso, y mejor se hubiese quedado resguardado, pero no sé, hay quienes constantemente desean ser el centro de atención en las redes y el "mijito" lo logró p orque llegó tirando mensajes de relacionados con ponerse fuerte. Las críticas no han faltado, no olvidan sus acciones. ¡Ay Dios!

¿Es broma?

Yo sé que la belleza es subjetiva, pero no puedo creer que algunos opinen que Barceló se parece a Benny Blanco, la supuesta nueva pareja de Selena Gómez, e incluso me sorprendió escuchar al "mijito" decir que el novio de la otra es un "maldito feo". Estaba indignado por la comparación. Yo la verdad, prefiero creer que es otro de sus acostumbrados videos de humor.

Asunto de ella...

Gaby Garrido ha demostrado que ella puede hacer y deshacer con su vida sentimental lo que le dé la gana y los comentarios desaprobatorios de terceros le resbalan como la mantequilla. Lo que sí me parece increíble es que la relación está empezando y ya revelaron detalles de su intimidad en televisión nacional, hablaron de matrimonio y todo. ¡Amanecerá y veremos!