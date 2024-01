¡Boom!

Otra nueva figura desbloqueada para el álbum de los cuestionados auxilios económicos, les hablo de David Salayandia, el periodista prefirió no hablar del tema y eso se le respeta, pero creo que el que nada debe nada teme, mejor es agarrar el toro por los cuernos y aclarar el asunto. No voy a cuestionar si su hija se merecía o no el apoyo, eso ya lo está haciendo el pueblo.

¡Estoy de acuerdo!

"La Tepesita" tiene la boca llena de razón. Lo de los auxilios económicos ha dejado en evidencia que un poco de gente solo vive de apariencias, presumiendo carros, viajes y estudios en el extranjero, pero la realidad es que todas esas excentricidades las ha financiado el pueblo, desvergonzados. ¡Ay mis impuestos! ¿Dónde hago mi solicitud para irme a estudiar a Disney?

Viene la cosa...

¡Enhorabuena! El rodaje de la próxima película de Elmis Castillo finalizó su rodaje y oficialmente empieza la etapa de posproducción, ahora sí viene lo bueno, así que tomará un tiempo para finalmente ver en qué ha estado trabajando el "mijito" y un montón de caras del patio durante varias semanas en diversas locaciones. Muchos éxitos y nos vemos en el cine.