La competencia es de...

El programa de competencias del canal de la 12 de octubre dejó de ser lo que era al inicio, la competencia era de verdad y las pruebas ponían a prueba a los competidores, ahora todo es bochinche e intentos, que los veo forzado, de emparejar a los participantes. ¿Perdieron el norte? Hace poco se formó una parejita, veremos cuánto les dura la felicidad o si tendrán futuro.

La familia está creciendo...

Solo eran rumores, recuerdan que hace algunos días andaba rodando de que K4G y Ainara Sanz estaban pasando un mal momento en su relación, hasta yo pensé que así era, pero "resulta y resalta" que los "mijitos" están en la dulce espera. El productor le dedicó unas emotivas palabras a su esposa, que bonito... espero que siempre perdure el amor, felicidades.

¡Lo mismo me pregunto!

Estoy igual que muchos, hay cosas que no entiendo. ¿Será la edad? Gaby Garrido celebró su cumpleaños número 33 y su novio Víctor espera poder disfrutar todos los que vengan, algo que nadie puede asegurar, por lo que muchos se preguntan cómo la “mijita” se enamora y se desenamora tan rápido. Me da pesar con su pareja por los comentarios malintencionados.