Sacó los prohibidos...

¡Oye! Me sorprendió ver al diputado Juan Diego Vásquez sacando los pasos prohibidos en un baile de la “Gallina fina”, no solo tiró su par de pasos, también cantó. El “mijito” sabía la pieza y todo, además, se notó que estaba disfrutando del momento. Me imagino que a los “hater” no les gustó mucho ver al político en esas, bueno tendrán que soportar.

Un hierro...

¿“La Ministra” ahora es cantante? Sacó el “No vas”, pero a mí la verdad no me gustó, le faltó ritmo y letra, no sé, eso daba para crear una canción pegajosa para los carnavales y ni canto hubo, Kenny Dance se la pasó en todo momento hablando. A los que están diciendo que es un “palazo”, dejen de mentir, no se vale decir mentiras para convivir. ¡Ojo con eso!

¡Aceptó el reto!

Miguel Melfi aceptó el desafío de unirse a la Casa de los Famosos Colombia. ¿Qué tal? El “mijito” no le tiene miedo al éxito, convivir con desconocidos y el encierro total no es fácil, pero ya usted tiene la experticia, no hay que olvidar que ganó “El poder del amo” en Turquía. Estaremos muy atentos a su participación, esperamos una digna representación.