¿En qué mundo vive?

Tatiana Vélez necesita una dosis de realidad, mínimo una estrella de Hollywood, según ella no la pueden ver con algún hombre porque se lo ponen de “marido”. ¿Quién dijo eso? ¿Desde cuándo la gente tiene tanto interés en su vida sentimental? “Mijita” deje de andar inventando razones para ganar relevancia, tome su esquina y quédese tranquila, es un consejo sano.

Exageró...

¡Estoy confundida! Anyuri Martínez se ha hecho sus retoques en el quirófano, sé que varias veces, eso me preocupa, sin embargo, el último no recuerdo cuándo fue, está bien cambiada y no fui la única que lo noto. Lo que no sé es si fue retoque estético o el vil abuso de las aplicaciones de retoques digitales. Cuidado, uno sale a la calle sin filtro, solo digo.

¡Cuidando el pan!

Me mató de la risa la interpretación Robin Durán como Bad Bunny, él estaba metido en su papel y para mí, pensó en todos los detalles, la imitación de la voz, el canto (el original lo hace como balbuceando) y hasta el “outfit”. A muchos le gustó, otros lo confundieron con Feid y algunos se quejaron, en broma, por la bailarina, era Naty González.