Se va a formar…

Samy y Sandra Sandoval sí conservaron la autenticidad que lo caracteriza cuando se trata de temas para los carnavales. Los hermanos sacaron “Se va a formar”, es una pieza bailable, pegajosa y la letra va acorde a la fiesta del panameño, no como otros que se pusieron a inventar colaboraciones que “ni fu ni fa” y les ha llovido palo parejo, aprendan, no solo es taquilla.

Pelea, pelea, pelea…

Robinho no quiere relajo y salió en defensa de su trabajo luego de que Barceló dijera que los temas de Carnaval son “pupú auditivo”, le recordó que no ha pegado nada. En algo si estoy de acuerdo, hay algunas, repito, no todas, que la verdad no me ha gustado y no tiene la esencia de las canciones de Carnaval, pero bueno, yo no soy experta en esos menesteres.

¿Qué?

Joey Montana y el “Yeyo”, de verdad era una colaboración que no me esperaba, tal y como dijo el intérprete de “La melodía”. Me pregunto si Joey analizó bien las posibles repercusiones de trabajar con “Yemil”, sé que la vida personal no tiene nada que ver con su carrera como profesional, pero su comportamiento lo tiene privado de su libertad y con la imagen por el piso.