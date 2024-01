¡No va!

Delany Precilla está compitiendo por una nominación en “Influencer Ícono”, donde participan creadores de contenido de Latinoamérica, pero a juicio de algunos la “mijita” no se merece ese reconocimiento. Desgraciadamente no le perdonan que haya sido parte del GobierNito y todo lo que tenga que ver con ella será visto de forma negativa.

Ridiculez…

Jelou! me recordó lo asqueada que estoy de la tendencia “coquette”. ¡Dios mío! Mi algoritmo está loco y constantemente me muestra publicaciones sobre esto, sé de qué va esta moda e incluso en mis tiempos se solía usar, pero en la actualidad están exagerando y en lugar de verse con estilo femenino y romántico están cayendo en la ridiculez.

¡Hay que sumar!

Kenny Dancer le sacó provecho a la popularidad de su canción de Carnaval, me refiero a “No vas”, canción que a mí no me gustó, pero a otros tantos sí porque hasta dio pie para que el bailarín y comediante programara un “tour” por todo el país. ¡Mira tú! Hay oportunidades en las cosas que uno ni se imagina, enhorabuena por el “mijito”.