Ya me cansa

No sé, pero ya Gracie Bon me tiene aburrida, porque siempre anda dando explicaciones a todos los que dicen algo de ella. No, Gracie deje que la gente hable lo que quiera, ya usted lo que desea es taquillar. Se comprende que quiere ganar más seguidores, pero llega un momento en que ya abusa. ¡Ojo! No estoy criticando su cuerpo, solo que quiere hacer ruido.

¡No me gustó!

La presentadora Massiel Rodríguez es muy guapa y sus “outfits” me gustan, no obstante, el atuendo que lució el miércoles en el noticiero del mediodía no le quedaban bien. Esa falda negra y esa camisa en tono verde caña no le hicieron justicia. Además, parece que esa ropa no vio la plancha, muy arrugada. Para salir en la pantalla deberían ser un poco más cuidadosos.

Nadie se salva

Juan Pablo Dolande supuestamente también tuvo su “auxilio económico”. ¡Mire usted, de lo que uno se entera! Estas cosas son peligrosas. Deben pensar antes de dar un paso como este, porque a la final todo puede quedar al descubierto. No obstante, lo de estar nombrado en la presidencia no lo veo tan mal, porque si él hace su trabajo no hay que reprochar nada.