¿Y entonces?

Oye, a la gente sí le gusta taquillar. Liza Hernández habló de que se pinta sus canas. ¿Y? ¿Quién no lo hace? ¡Santo! La "mijita" quiere taquillar, lo comprendo, pero a medio mundo le salen canas todos los días. Sí, ya sé que es una figura del "Chollywood", pero, bueno, píntelas y ya. ¡Qué alboroto, por una tontería!

Más bien

Si el cantante panameño Arian Abadi quiere abrir un OnlyFans en el futuro, eso está bien. Cada quien puede hacer lo que se le dé la gana, es su vida, además, es una forma de facturar. No sé, hacen un escándalo de una tontería. Dejen vivir a los demás. Digo, hasta yo tiraría el ojo por allá para ver qué hay de bueno. Ojalá se decida pronto a hacerlo.

Aplausos

“El Canoso” anda que no cree en nadie allá en Viña del Mar. Espero le vaya de lo mejor, ellos tienen mucho talento y eso es lo importante. Aunque no ganen ya dejaron el nombre de Panamá y de la música típica en alto. Lo que no me gusta es el equipo de baile que hace una coreografía que no tiene ni pizca del típico panameño.