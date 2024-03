¡Candela!

Bien dicen por ahí que “el que avisa no es traidor”. ¡Tengo miedo! ¿Qué será lo que tiene que contar Polo Polo? Yo espero que no se tome mucho tiempo para decir lo que tenga que aclarar, lo único es que no me gustó lo del aviso, “mijito” si quiere contar su versión de los hechos hágalo y ya, no hay que darle tantas vueltas al asunto. Estaremos atentos al nuevo capítulo de la novela.

¡Ay Melfi!

Melfi está entre las patas de los caballos, entiendo que el “reality” creó las circunstancias para que se diera algo más entre él y Naty, así que el argumento de que él no lo buscó es hasta cierto punto válido, pero en algo sí estoy de acuerdo con Alejandro Estrada, uno no se mete con personas que tiene una relación, aunque la que tenía aquí el compromiso era Naty…

¡Qué miedo!

La presentadora Kary Rodríguez pasó un desagradable momento en X, antes Twitter, posteó una foto junto a sus hijas y tanto ella como las niñas fueron objeto de un comentario sexual, lo que la orilló a tomar la decisión de no publicar más fotos de las pequeñas en las redes. La decisión es atinada, uno nunca sabe quién está detrás de un dispositivo y con qué intenciones.