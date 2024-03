Necios

¡Oye, la gente sí molesta! No le veo nada malo a las fotos de Mussetta por su cumpleaños 40. Sí, son fotos con poca ropa, pero, eso no importa, no sé ve mal la “mijita”, al contrario muestra su figura espectacular. Sí, muchos dirán que es vulgar, no obstante, es problema de ella. Otros dicen que su cuerpo es a punta de cirugías, pues es la plata de ella. ¡Dejen vivir!

De nuevo...

Yo sé que K4G no dio el nombre de nadie para culpar a aquella persona que le gastó un dinerito de su tarjeta en compras de Shein, sin embargo, le repito que debe quedarse tranquilo, pues así “se ve bonito”. Recuerde que usted está en medio de un proceso y cualquier cosa que diga puede ser utilizado en su contra. Tome esto como un consejo aunque no me lo haya pedido.

¡Ay no!

Ya me da pereza ver ese “show” de Melfi en la Casa de los Famosos Colombia. Hasta la mamá fue a hasta allá. Una buena actuación, pero, quién no se mete en el papel si hay un billete de por medio. Hasta yo voy y me pongo a llorar en plena televisión. ¡Pasando pena! Yo sé que es un “show”, pero a veces se pasan con tanta tontería. ¿Cuándo se acaba este “reality”?