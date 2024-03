Otra vez

Gaby Garrido me tiene aburrida, otra vez está soltera y ha entrado en ese proceso de "nostalgia". No sé, pero esas "lágrimas de cocodrilo" no me convencen. Capaz en unos días presenta a su nuevo "tinieblo". Creo que ella lo que hace es "show". Pero, ella quiere seguir sumando más seguidores. Pueda que sea una buena estrategia.

No la sueltan

Una vez más sale en medio de un debate en las redes sociales, Gracie Bon. No sé, pero ya deben dejarla tranquila, porque ella seguirá mostrando lo que desea y los demás agarrando lucha. Es la vida de la "mijita" si ella quiere enseñar, que lo haga. No es problema de nadie. No sufran calentura ajena. Además, ella está sumando.

Inconscientes

Me alegra que Estefi Varela vaya poco a poco ganándole la batalla a su depresión, que es un problema serio de salud pública y que muchas veces no le dan la importancia que requiere. No me parece que se burlen de ella y minimicen este problema de salud mental. Veo a muchos lanzándole “hate”. ¡Qué barbaridad!