¿Por qué son así?

¡Vivan y dejen vivir! A mí no me parece gracioso que anden burlándose del cuerpo de Mehr Elizer. Vi los memes, o sea, quiénes son para hacer chiste de los demás. Se pasan. Bueno, al menos, la “mijita” lo toma con calma y lo ve por el lado amable. Hasta hizo un chiste del asunto. No obstante, insisto en que la gente sí molesta. Pero, no tienen nada de malo esos “rollitos”.

Se pasan

Oye, no tiene nada de malo que Marilú De Icaza haya borrado las fotos con su, al parecer, ex Eugenio Luzcando. Si ya no son pareja, por qué tiene que guardar esas imágenes. Además, no es un acto de inmadurez, al contrario, ella quiere iniciar su nueva vida, dejando ese pasado a un lado. Muy bien por usted, fue una buena decisión. ¡Adiós a esas fotos!

Fuerte

Yaneth Marín dijo algo que creo que muchas personas ya sospechábamos, hay famosos que le van a coquetear. Ella es guapa, la verdad se dice. Oiga, pero mejor que no hagan “La Casa de los famosos Panamá”, porque si usted va, qué enredo se formaría, muchos quedarían divorciados. ¡Padre Santo! Pero, me gustaría saber los nombres de esos individuos.