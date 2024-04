Necios

Bueno, sí ya guardó el reposo que le había sugerido el médico, no le veo nada de malo a que Ana Lorena Cortés tenga una rutina de ejercicio. Después que continúe con las medidas necesarias para que no afecte al bebé no le veo ningún problema. ¡No sean necios! Dejen a la “mijita” tranquila. Si le afecta en algo a su embarazo creo que es asunto de ella.

Muy bien

Estoy sorprendida por el desempeño de la nueva cantante de la agrupación de Alfredo Escudero, Diana Ramos. Tranquilos, la señora Leonidas continúa en la agrupación, pero Diana Ramos le tiende la mano en algunas presentaciones, pero lo hace muy bien. Tiene una voz increíble y no solo lo digo yo, lo dicen los seguidores de la agrupación de música típica.

Felicidades

Me alegra mucho que el panameño Danilo Pérez siga dejando el nombre de Panamá en alto. Por estos días me enteré que recibió un reconocimiento de parte de Universidad de Harvard. Es totalmente merecido, el istmeño es muy conocido por su labor en el ámbito de la música, especialmente del “jazz”. Además, es la mente maestra del Panamá Jazz Festival.