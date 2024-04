Demasiado odio...

Oye, no sé por qué le tiraron tanto “hate” a Marcela Barnes cuando habló en su cuenta de TikTok sobre un vestido de baño. Estaba fuera de lugar el comentario de que si ella estuviese gorda no luciría en público un traje de baño como ese. No sé por qué tanto odio si ella no dijo nada malo, solo fue un anuncio.

Muy bien

Me alegra el apoyo que Elmis Castillo le dará al Instituto Oncológico Nacional gracias a su última película. Parece que la cinta ha gustado y está dando buenos frutos. ¡Más de 30 mil entradas vendidas! Además, me da alegría que la personas han hablado bien tanto del filme como del trabajo del “mijito”.

Felicidades

Muy bonita la noticia que compartió la exmiss, Angie Keith: se va a casar con su amado de muchos años. Y, también me agradó que no le dejaron malos comentarios, pues a varios les alegró la noticia. La “mijita” me cae bien, no es del grupo de esas que andan dando de qué hablar por tonterías.