¿Cuál es el problema?

No sé por qué tanto enredo luego de que “La Panarusa” dijo en Instagram que sí ha pensado en abrir su OnlyFans. Si finalmente la “mijita” decide hacerlo, no sé cuál sería el problema, pues no será la primera ni la última en hacerlo. Ya este tema no debe ser de asombrarse ni de generar comentarios negativos hacia la persona que ha pensado en tener una cuenta de estas.

Muy bien

Me agrada saber que Boza sigue trabajando fuerte en su música, próximamente estará estrenando el tema “El Infeliz”, muy bien por él y por sus seguidores que podrán disfrutar de una nueva melodía. Sí, yo sé que él ha estado relacionado en los últimos años con un escándalo, pero también hay que resaltar que no ha dejado la música de lado y que sus simpatizantes son “fieles”.

Bárbaros

Oye, Margarita Henríquez estuvo de cumpleaños esta semana, llegó a sus 33 años y dijo estar “feliz y plena”. Pero, no hubo quien le recordara a su ex Lucho Pérez y el incidente que tuvo hace unos años donde hubo un fallecido. Señores, ya pasen la página de su ex, cada uno de ellos hizo su vida. Por otro lado, que la justicia se encargue del problema del atropello.