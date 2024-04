Sí y no...

Me agradó la reflexión de Sheldry Sáez sobre cómo se inició en el mundo del modelaje y cómo ha ido avanzando en este ámbito. Sin embargo, siento que la “mijita” se pasa y al final quiere taquillar demasiado. Pero, bueno si esa es su manera de ganar seguidores y le está dando frutos, quién soy yo para decirle que no lo haga. Espero siga triunfando en su carrera.

Me cae bien

Oye, la gente es bien mala, se burlaron de Demphra luego de que la cantante dijera que nació una nueva mascota: un codorniz. No sé ustedes, pero el solo hecho de que a ella le gusten los animales me suena muy bien. Digo, es mejor proteger a esos seres indefensos que lamentablemente dependen de los humanos, así que le mando un aplauso a la “mijita”.

Qué bien

Esa amistad entre Erika Ender y Gloria Trevi me agrada. Las palabras que le dijo la panameña a su colega fueron muy lindas. Al parecer su amistad va mucho más allá de las composiciones musicales que Ender le ha hecho a Trevi. Se ve que es una amistad sana. De verdad, que Ender es una persona de un gran corazón. Siga así “mijita”, es muy bueno.