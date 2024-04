No sean así

La gente es de lo peor, le andaban tirando “hate” a Anita Correa por su fractura en la cadera. ¡Bárbaros! Oye, la mandaron a que se estuviera quieta, porque dizque anda en muchas cosas. ¡No sean así! Ella tiene derecho a hacer su vida y divertirse. Lo que deben hacer es rezar para que la “mijita” se mejore del todo. Además, esto que sufrió fue por su osteogénesis.

Santo

A otra que no sueltan es a Ainara Sanz. No dejan que ni tenga a su bebé tranquila. ¿Qué pasa? No sé por qué hay tanto odio. La “mijita” está embarazada y no respetan su estado. Le dicen de todo un poquito en las redes sociales. Ella solo quiere paz en este momento tan hermoso que está viviendo. Creo que por lo menos deben dejarla gozar esta etapa.

Muy bien

Me gusta la fuerza de voluntad y fe que tiene Marisela Moreno, ella tiene un corazón noble y es perseverante. ¡Es valiente! Nuevamente entrará al quirófano y no debe ser fácil lo que ella está viviendo. Es que ha venido de batalla en batalla, pero sale triunfadora. Usted es un gran ejemplo, no solo para las personas que viven lo mismo, sino para la sociedad en general.