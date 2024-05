¡Ay padre!

Oye, qué le pasó a Joako Fábrega con esa tiradera de indirectas. "Mijito" sea claro, no se ande por las ramas, si va a echar un chisme, dé todos los datos. Uno se queda en el aire, a medias, y rompiéndose la cabeza sobre quién será esa persona. Deje la intriga a un lado y sea claro. No me esperaba eso de usted, lo deja a uno picado. Recuerde que el "chisme" debe ser completo.

Otra vez

A Liz Baila pareciera que le gustara ver el mundo arder. ¡Santo cielo! Ella dice que hay que buscar novios con principios, porque con dinero hay muchos (de paso me gustaría saber dónde están), no está mal ese consejo, sin embargo, a las personas no se les olvida el pasado de la "mijita" y les molesta o no le creen que ella haya cambiado. Si yo fuera ella me quedaría calladita hasta que las aguas se calmen.

¿Y?

¡Marcela Barnes me da pereza! "Mijita" a mí me alegra que esté muy bien en su familia, que todo fluya bien. Pero, ya es como ridículo andar ventilando que ahora quiera usar el apellido de su esposo alemán. Tal vez no lo haya hecho con mala intención, pero a algunos no les cayó bien, pues imagínese venir a restregar a su novio extranjero acá donde las "humildes" de pareja.