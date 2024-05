¡Santo!

Oye, se llevaron el carro de Kathy Phillips por estacionarlo donde no debía, pero el asunto es que en un tema tan serio ella lo haya tomando con risas. Imagino que fue por los nervios. Por suerte no andaba sola, ojalá haya logrado recuperarlo. Sí, ya sé que esto le puede pasar a “cualquier mortal”, pero me llamó la atención la tranquilidad con la que tomó los hechos.

Muy bonita

Oye, la hija de Sandra Sandoval se ha crecido en un abrir y cerrar de ojos. Está muy guapa, tiene un gran parecido a su mamá. ¡Más bien! Me alegra saber que Kamila también está muy cerca del mundo artístico y cada una de sus presentaciones son un éxito y más aquella que hizo junto a su madre. Por otro lado, dejen a Sandra usar las medias que desee, es por su salud.

¡Ay no!

Ainara Sanz lo que quiere es seguir haciendo espectáculo. De verdad, “mijita”, no creo que a muchas personas les interese si usted anda de parranda la semana entera. ¡Dios Santo! A veces me da la impresión de que es usted la que quiere que las personas sepan qué es lo que está haciendo. Publique contenido más productivo, así también se ganan seguidores.